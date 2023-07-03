Добыча нефти на западе Казахстана частично приостановлена

Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК)

Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК)

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии".