О нас

Добыча нефти на западе Казахстана частично приостановлена

Добыча нефти на западе Казахстана частично приостановлена Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК)
Промышленность
3 июля 2023 г. 22:49
Добыча нефти на западе Казахстана частично приостановлена

Нефтедобыча приостановлена на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях Казахстана в результате отключения электроэнергии из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК)

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

"В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
Армяне свободно пересекают ППП в Лачыне в сопровождении МККК - ВИДЕО
3 июля 2023 г. 16:42
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию
3 июля 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi