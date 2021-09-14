До 2030 года спрос на гражданские самолеты в мире составит 19 тыс. единиц

Авиастроительная корпорация Boeing немного улучшила свой ежегодный прогноз мирового спроса на гражданские самолеты в ближайшие десять лет

Авиастроительная корпорация Boeing немного улучшила свой ежегодный прогноз мирового спроса на гражданские самолеты в ближайшие десять лет. В компании считают, что рынок демонстрирует признаки восстановления от пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Финмаркет".

Спрос на гражданские воздушные суда до 2030 года составит 19 тыс. единиц стоимостью 3,2 трлн долларов США. Прошлогодний прогноз составлял 18,35 тыс. единиц стоимостью 2,9 трлн долларов США. До 2040 года спрос оценивается в 43,5 тыс. единиц (на 7,2 трлн долларов США) - это примерно на 500 судов больше, чем прогнозировалось в прошлом году.

"Наибольший рост спроса будет наблюдаться на грузовые воздушные суда, включая новые грузовые самолеты и пассажирские воздушные суда, переоборудованные в грузовые. Учитывая устойчивый спрос на авиационные грузоперевозки, связанный с развитием электронной коммерции, а также со скоростью и надежностью грузоперевозок по воздуху, аналитики Boeing прогнозируют, что мировой парк грузовых самолетов через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии", - отмечает корпорация.

Важными факторами восстановления пассажирских авиаперевозок в ближайшей перспективе будут доступность и темпы распространения вакцин от COVID-19, полагают в Boeing. Ежегодный рост авиаперевозок в мире компания по-прежнему оценивает в среднем в 4%.

Объем рынка услуг в аэрокосмической отрасли до 2030 года оценивается компанией в 3,2 трлн долларов США. Из них 1,7 трлн долларов США, как ожидается, придется на сервисы для гражданской, деловой авиации и авиации общего назначения, а 1,5 трлн долларов США - на сервисы в рамках госзаказа.

Объем рынка в оборонном и космическом секторах, как и год назад, оценивается в 2,6 трлн долларов США. Прогноз мировых расходов в этой сфере "отражает важность военных самолетов, автономных систем, спутников, космических аппаратов и других продуктов для обеспечения обороноспособности", считают в Boeing.