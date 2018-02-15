Директор института: Азербайджанский рынок изобилует некачественными смазочными маслами

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Ранее в Азербайджане производилось 1,2 млн тонн смазочных масел, сейчас же рынок изобилует изготовленными кустарным способом некачественными смазочными маслами. Никто не контролирует этот процесс.

Как сообщает Report, об этом сказал Вагиф Фарзалиев, директор Института химии присадок Национальной академии наук Азербайджана.

Он отметил необходимость усиления контроля за этой сферой: "На модульных станциях "Азерэнержи" используются масла Nutella-40. Еще десять лет назад мы предложили изучить состав этих масел и, создав совместное предприятие, производить их. Предложение было принято в "Азерэнержи", однако работа так и не началась".