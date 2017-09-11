Делегация министерства экономики побывала на метаноловом заводе

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Завотделом промышленности министерства экономики Азербайджана Араз Гулиев и заместитель завотделом Фикрет Гурбанов побывали на метаноловом заводе, действующем под управлением SOCAR Methanol.
Как сообщает Report со ссылкой на завод, на территории предприятия для гостей были организованы экскурсии, дана информация о производственном процессе. На встрече были обсуждены интересующие стороны вопросы, состоялся обмен мнениями о перспективах производственной деятельности.
Отметим, что метаноловый завод в ноябре 2016 года передан под управление ООО SOCAR Methanol, дочерней компании SOCAR. В августе этого года завод перешел в собственность SOCAR.
В январе-августе этого года на заводе произведено 186 тыс. тонн метанола. Более 90% продукции направлено на экспорт. В этом году на заводе планируется произвести 250 тыс. тонн метанола.
Günel AbbasovaАвтор новости
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