Делегация министерства экономики побывала на метаноловом заводе

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Завотделом промышленности министерства экономики Азербайджана Араз Гулиев и заместитель завотделом Фикрет Гурбанов побывали на метаноловом заводе, действующем под управлением SOCAR Methanol.

Как сообщает Report со ссылкой на завод, на территории предприятия для гостей были организованы экскурсии, дана информация о производственном процессе. На встрече были обсуждены интересующие стороны вопросы, состоялся обмен мнениями о перспективах производственной деятельности.

Отметим, что метаноловый завод в ноябре 2016 года передан под управление ООО SOCAR Methanol, дочерней компании SOCAR. В августе этого года завод перешел в собственность SOCAR.

В январе-августе этого года на заводе произведено 186 тыс. тонн метанола. Более 90% продукции направлено на экспорт. В этом году на заводе планируется произвести 250 тыс. тонн метанола.