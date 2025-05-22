Дагестанские бизнесмены приглашены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана

Делегация во главе с министром экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султановым посетила Сумгайытский химико-промышленный парк.

Делегация во главе с министром экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султановым посетила Сумгайытский химико-промышленный парк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, заместитель председателя правления агентства Агиль Азизов проинформировал гостей об общей деятельности промышленных зон, находящихся под управлением агентства, о проделанной работе, реализуемых проектах, и пригласил дагестанских бизнесменов воспользоваться благоприятными инвестиционными возможностями, созданными в промышленных зонах.

В продолжение встречи делегация ознакомилась с деятельностью Азербайджано-Российской совместной промышленной зоны, строительство которой ведется на территории площадью 10 га, а также с предприятиями резидентов парка по производству стальных труб и переработке полимерных материалов.