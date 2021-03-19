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Дагестан начнет поставки продукции легкой промышленности в Азербайджан

Дагестан начнет поставки продукции легкой промышленности в Азербайджан Региональный Центр поддержки экспорта окажет содействие в выводе дагестанской продукции на международные рынки
Промышленность
19 марта 2021 г. 13:37
Дагестан начнет поставки продукции легкой промышленности в Азербайджан

Региональный Центр поддержки экспорта окажет содействие в выводе дагестанской продукции на международные рынки.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в настоящее время Центр осуществляет поиск иностранных партнеров в Азербайджане и Ираке для одной из фабрик по производству дверей в городе Кизилюрт.

Накануне глава ведомства Руслан Абаскулиев побывал на фабрике дверей в г.Кизилюрт, где ознакомился с производственными мощностями предприятия, дал оценку качеству производимой продукции, обсудил с ее руководством способы вывода продукции на международные рынки.

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