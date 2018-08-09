Чистая прибыль Petkim резко возросла

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В апреле-июне текущего года чистая прибыль Petkim Petrokimya Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в сравнении с первым кварталом года выросла на 183%, составив 356 млн турецких лир (TRY).

Как сообщает Report со ссылкой на данные компании, во втором квартале чистые продажи Petkim по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 25% - до 2,3 млрд лир.

Во II квартале доналоговая прибыль Petkim (до вычета процентов, амортизации и налогов) выросла на 80%, достигнув 439 млн лир. Во II квартале показатель использования производственной мощности Petkim составил 96%.

Генеральный директор Petkim Анар Мамедов отметил, что эти высокие показатели были достигнуты благодаря успешным операциям, плодотворному сотрудничеству и инвестициям в технологии. Генеральный директор отметил, что 2018 год стал поворотным для Petkim:

"Этот год мы начали с покупки доли в Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR. С началом производства на заводе STAR в четвертом квартале текущего года наша потребность в сырье будет полностью обеспечена этим заводом".

А.Мамедов отметил, что в настоящее время Petkim обеспечивает 20% потребностей Турции в нефтехимической продукции.

По его словам, первые результаты осуществляемого проекта в связи с цифровизацией будут достигнуты в конце этого года.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.