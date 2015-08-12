Чистая прибыль Petkim Holding резко выросла

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Турецкая компания Petkim Holding завершила первое полугодие 2015 года с чистой прибылью в объеме 232,3 млн. турецких лир (84 млн. долларов), что в 4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Так, за первое полугодие прошлого года прибыль компании составила 55,5 млн. турецких лир.

Как сообщает Report, в первом квартале текущего года чистая прибыль составила 44,4 млн. турецких лир (16 млн. долларов), во втором квартале - 188 млн. турецких лир (68 млн. долларов).

Генеральный директор Petkim Садеттин Коркут в своем сообщении отметил, что высокая прибыльность обеспечена за счет повышения объемов производства в 2014 году и низких сырьевых цен.

Отметим, что 51%-ный пакет акций Petkim 30 мая 2008 года продан SOCAR&Turcas Petrokimya A.Ş., в 2012 году 10,32%-ное долевое участие продано SOCAR İzmir Petrokimya A.Ş., входящей в SOCAR Turkey Energy A.Ş.