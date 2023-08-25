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​​​​​​​Чистая прибыль "Гянджинского автомобильного завода" выросла втрое

​​​​​​​Чистая прибыль "Гянджинского автомобильного завода" выросла втрое Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 6,133 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет завода, это в 3 раза больше, чем в 2021 году. В прошлом году основ
Промышленность
25 августа 2023 г. 09:28
​​​​​​​Чистая прибыль Гянджинского автомобильного завода выросла втрое

Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 6,133 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет завода, это в 3 раза больше, чем в 2021 году.

В прошлом году основная операционная (от сбыта) прибыль завода составила 156,081 млн манатов (на 83,9% больше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 138,595 млн манатов (на 78,5% больше), коммерческие расходы - 3,181 млн манатов (в 2,1 раза больше), административные расходы - 3,625 млн манатов (на 36,6% больше), прочие операционные расходы - 3,014 млн манатов (в 5,7 раза больше), выплаты налога на прибыль - 1,533 млн манатов (в 3 раза больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы автозавода составляли 88,742 млн манатов, что на 9,2% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства компании сократились на 0,3% до 65,931 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 27,9% до 22,811 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Gəncə Avtomobil Zavodu”nun xalis mənfəəti 3 dəfə artıb

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