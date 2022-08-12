Число сотрудников "Азерхалча" сократилось на 11%

На 1 января 2021 года в ОАО “Азерхалча” работали 1 606 человек.

На 1 января 2021 года в ОАО “Азерхалча” работали 1 606 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет акционерного общества.

Согласно документу, это на 189 человек или на 10,5% меньше, чем на 1 января 2020 года.

ОАО ”Азерхалча" было создано распоряжением президента страны 5 мая 2016 года. Его уставный капитал составляет 15 миллионов манатов. Акционерное общество, на 100% принадлежащее государству, осуществляет производство, экспорт ковров и ковровых изделий, организацию их сбыта внутри страны и за рубежом, внедрение новых технологий в производство ковров и ковровых изделий, модернизацию материально-технической базы и ее рациональное использование, а также другие работы, связанные с развитием этой сферы.