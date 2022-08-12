О нас

Число сотрудников "Азерхалча" сократилось на 11%

Число сотрудников "Азерхалча" сократилось на 11% На 1 января 2021 года в ОАО “Азерхалча” работали 1 606 человек.
Промышленность
12 августа 2022 г. 13:32
Число сотрудников Азерхалча сократилось на 11%

На 1 января 2021 года в ОАО “Азерхалча” работали 1 606 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет акционерного общества.

Согласно документу, это на 189 человек или на 10,5% меньше, чем на 1 января 2020 года.

ОАО ”Азерхалча" было создано распоряжением президента страны 5 мая 2016 года. Его уставный капитал составляет 15 миллионов манатов. Акционерное общество, на 100% принадлежащее государству, осуществляет производство, экспорт ковров и ковровых изделий, организацию их сбыта внутри страны и за рубежом, внедрение новых технологий в производство ковров и ковровых изделий, модернизацию материально-технической базы и ее рациональное использование, а также другие работы, связанные с развитием этой сферы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azərxalça”nın işçilərinin sayı 11 % azalıb

Экслюзивные новости

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi