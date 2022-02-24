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Число резидентов промпарков в Агдаме и Джебраиле будет увеличено

Число резидентов промпарков в Агдаме и Джебраиле будет увеличено Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики рассматривает около 20 проектов, поступивших от предпринимателей, желающих стать резидентами в Агдамском промышленном парке и “Экономической зоне Аразской долины” в Джебраильском районе.
Промышленность
24 февраля 2022 г. 18:19
Число резидентов промпарков в Агдаме и Джебраиле будет увеличено

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики рассматривает около 20 проектов, поступивших от предпринимателей, желающих стать резидентами в Агдамском промышленном парке и “Экономической зоне Аразской долины” в Джебраильском районе.

Как сообщает Report, эти проекты связаны с производством систем вентиляции, противопожарного оборудования и металлических изделий, производством бетона, техническим обслуживанием тяжелой техники, производством ортопедических матрасов, мягкой мебели (диванов и кресел), канализации и водопроводов.

Напомним, что Агдамский промышленный парк был создан указом президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года на территории в 190 гектаров. В парке планируется зарегистрировать более 30 резидентов и инвестировать более 100 млн манатов.

Промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" создан указом главы государства от 4 октября 2021 года на площади 200 гектаров.

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Версия на азербайджанском языке Ağdam və Cəbrayıldakı sənaye parklarının rezidentlərinin sayı artırılacaq

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