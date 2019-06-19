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Число резидентов Балаханского индустриального парка возросло - ЭКСКЛЮЗИВ

​Число резидентов Балаханского индустриального парка возросло

Число резидентов Балаханского индустриального парка увеличилось с 15 до 17. Они заняты в 19 сферах деятельности.

Об этом Report сообщил председатель правления ОАО "Чистый город" Этибар Аббасов.

По его словам, новые резиденты заняты в сфере производства топлива из переработанных автомобильных шин и переработки использованных масел.

Э.Аббасов добавил, что территория Балаханского индустриального парка будет расширена: "Площадь парка уже увеличилась на 1,3 га - с 7 до 8,3 га. Сейчас мы хотим расшириться еще на один гектар".

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