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Число промпромпредприятий на освобожденных территориях увеличилось почти на 26% в 2023 году

Число промпромпредприятий на освобожденных территориях увеличилось почти на 26% в 2023 году В 2023 году на освобожденных территориях Азербайджана действовали 142 промышленных предприятия, что на 25,7% больше, чем в 2022 году.
Промышленность
31 августа 2024 г. 13:02
Число промпромпредприятий на освобожденных территориях увеличилось почти на 26% в 2023 году

В 2023 году на освобожденных территориях Азербайджана действовали 142 промышленных предприятия, что на 25,7% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 117 или 82,4% приходится на Карабахский экономический район, а 25 или 17,6% - на Восточно-Зангезурский экономический район, что также соответственно на 25,8% и 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За отчетный период число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных для осуществления промышленной деятельности на освобожденных от оккупации территориях, увеличилось на 13,1% и достигло 1 218. Число индивидуальных предпринимателей в Карабахском экономическом районе выросло на 11,6% до 1 070, а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - на 25,4% до 148.

В прошлом году стоимость промышленной продукции, произведенной на освобожденных территориях, составила 298,679 млн манатов, в том числе в Карабахском экономическом районе - 274,772 млн манатов, в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 23,908 млн манатов. Это в свою очередь на 48,6 %, 41,8% и в 3,4 раза больше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayı 26 % artıb

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