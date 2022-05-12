Число компаний-резидентов в промышленных зонах Азербайджана превысило 100

До сих пор в промышленных зонах Азербайджана статус резидентства был предоставлен 101 субъекту предпринимательства, из них уже 58 начали свою деятельность.

До сих пор в промышленных зонах Азербайджана статус резидентства был предоставлен 101 субъекту предпринимательства, из них уже 58 начали свою деятельность.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Минэкономики.

Согласно информации, на сегодняшний день предприниматели вложили в промышленные зоны более 6,4 млрд манатов и создали более 10 000 постоянных рабочих мест.

На следующем этапе по существующим проектам в промышленные зоны планируется вложить дополнительно до 400 млн. манатов инвестиций и создать более 2 600 новых рабочих мест.