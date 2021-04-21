Chevron и Toyota будут сотрудничать в области водородной энергетики

Подразделение Chevron USA - Chevron Products Company - и Toyota Motor North America подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого компании обсудят целесообразность создания стратегического альянса для развития водородной энергетики.

Подразделение Chevron USA - Chevron Products Company - и Toyota Motor North America подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого компании обсудят целесообразность создания стратегического альянса для развития водородной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Chevron.

Компании намерены совместно работать по трем направлениям: сотрудничество по связанным с водородом мерам государственной политики, изучение текущего и будущего спроса на электромобили и проведение исследований и разработок в области транспортировки и хранения водородных двигателей.

В Chevron считают, что работа с Toyota в области водородной энергетики даст возможность построить крупномасштабный бизнес в области низкоуглеродных технологий и расширить линейку текущих предложений компании.

В Toyota уверены, что это сотрудничество создаст новые возможности как для потребителей, так и для компаний - производителей, которые ставят перед собой цели по углеродной нейтральности.