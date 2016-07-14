​Цены производителей промышленной продукции в Азербайджане в этом году выросли на 7,8%

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года в Азербайджане цены производителей промышленной продукции выросли в годовом сравнении на 7,8%, в том числе, в сфере горнодобывающей промышленности – на 7,6%. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период цены производителей в сфере перерабатывающей промышленности выросли на 9,2%, в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром – на 7,5%, водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 2,5%.

В целом, в июне цены производителей промышленной продукции по сравнению с маем выросли на 3,9%. В сфере горнодобывающей промышленности рост составил 4,7%, перерабатывающей промышленности – 0,8%. Цены производителей в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, водоснабжения, очистки и переработки отходов не изменились.

В сфере горнодобывающей промышленности цены производителей сырой нефти и природного газа выросли на 4,7%, по добыче металлических руд - на 0,3%, производителей камня, песка, гравия, соли и прочей горнодобывающей продукции снизились на 0,2%. За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей автомобилей и прицепов выросли на 11%, текстильной продукции – 3,1%, нефтепродуктов – 1,9%, электрического оборудования – 0,1%.

Цены производителей табачных изделий снизились на 4,2%, в сфере химической промышленности – на 3%, фармацевтической продукции – на 2,6%, напитков – на 1,5%, продовольственных товаров - 1,4%, одежды и металлургической продукции - 0,3%, полиграфической продукции - 0,2%. По другим видам деятельности в сфере перерабатывающей промышленности серьезных изменений цен производителей не наблюдалось.