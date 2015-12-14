​Цены производителей промышленной продукции в Азербайджане снизились на 7%

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года в Азербайджане цены производителей в сфере горнодобывающей промышленной продукции снизились на 1,4%. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, цены производителей в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом, паром, водоснабжения, очистки и переработки отходов не изменились.

В целом, цены производителей промышленной продукции в месячном сравнении снизились на 7,1%.

В сфере горнодобывающей промышленности цены производителей сырой нефти снизились на 8,2%, по добыче металлических руд выросли на 2,3%, остальные цены остались стабильными.

За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей металлургической продукции снизились на 6,8%, химической продукции - 5,8%, нефтепродуктов - 1,9%, бумаги и картона - 0,3%, резины и пластиковых изделий -0,2%, продовольственных товаров - 0,1%. В сфере производства строительных материалов цены выросли на 2,2%, алкогольных напитков - 1,2%.

В сфере перерабатывающей промышленности по другим видам деятельности серьезных изменений цен производителей не наблюдалось.