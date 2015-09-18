​Цены производителей промышленной продукции в Азербайджане снизились на 16%

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в Азербайджане цены производителей в сфере горнодобывающей промышленной продукции снизились на 18,4%, перерабатывающей промышленности - 2,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, цены производителей в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, водоснабжения, очистки и переработки отходов не изменились.

В целом, цены производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 15,8%. В сфере горнодобывающей промышленности цены производителей сырой нефти и природного газа снизились на 18,5%, металлических руд - 4,0%, остальные цены остались стабильными.

За отчетный месяц в сфере перерабатывающей промышленности цены производителей нефтяной продукции снизились на 4,8%, в сфере химической промышленности - 1,9%, металлургической промышленности - 1,0%, производства строительных материалов - 0,8%. Цены производителей компьютеров и другого электронного оборудования выросли на 1,2%, резины и пластиковых изделий - 1,1%, бумаги и картона - 0,3%.

В сфере перерабатывающей промышленности по другим видам деятельности серьезных изменений цен производителей не наблюдалось.