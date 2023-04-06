Цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%

Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%.

Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%.

Как передает Report, об этом следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО).

"Цены на продовольственные товары также сильно колебались в течение 2022 года: с января по май они подскочили на 19%, а затем упали на 15% с мая по декабрь. За год цены на продовольствие выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, включая рост цен на зерно на 21%", - говорится в докладе.

Так, стоимость удобрений за год выросла еще больше - на 63%.

В организации отметили, что повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства. Это в свою очередь должно повысить доступность продовольствия и привести к снижению цен. "С другой стороны, уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен", - подчеркивают в ВТО.