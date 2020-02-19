Цена золота достигла семилетнего максимума

Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В среду апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 0,4% - до $1610,5 за тройскую унцию. Таким образом, котировки повышаются пятые торги подряд. Максимально цена поднималась до $1614,4 за тройскую унцию (+0,67%) - на этой отметке стоимость золота находилась в марте 2013 года.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 0,6% - до $18,26 за унцию.

Драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.