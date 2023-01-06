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Цена азербайджанской нефти достигла 84 долларов

Цена азербайджанской нефти достигла 84 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,6 доллара или 1,94%, до 83,95 доллара
Промышленность
6 января 2023 г. 09:23
Цена азербайджанской нефти достигла 84 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,6 доллара или 1,94%, до 83,95 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 78,69 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $84
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 84 dollara yaxınlaşır

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