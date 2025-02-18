BYD начнет производство электробусов в Азербайджане в мае

В мае этого года в Сумгайытском химическом промышленном парке начнет работу предприятие по производству электробусов китайской компании BYD.

В мае этого года в Сумгайытском химическом промышленном парке начнет работу предприятие по производству электробусов китайской компании BYD.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики.

Строительные работы на территории полностью завершены, предприятие обеспечено инфраструктурой. В ближайшие дни на заводе будет установлено оборудование.

Предприятие, годовая производственная мощность которого составит 500 единиц электробусов, первоначально осуществит сборку 5 автобусов на одной производственной линии.

Начиная со следующего года работы по локализации будут еще больше усилены. К 2030 году 40% спроса на электробусы марки BYD будет удовлетворяться за счет локализации. Проект, инвестиционная стоимость которого составляет 29 млн манатов, обеспечит работой 600 человек.