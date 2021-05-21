Британский золотодобытчик не смог создать в Азербайджане новое СП

У компаний возникли разногласия по созданию совместного предприятия

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, приостановила в начале этого года переговоры о создании совместного предприятия с компанией Conroy Gold and Natural Resources PLC.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете британской компании по итогам 2020 года.

Согласно отчету, в ходе обсуждений у компаний возникли разногласия по созданию совместного предприятия.

Anglo-Asian Mining Plc имеет серьезные цели и задачи, связанные с эксплуатацией рудников за пределами Азербайджана: "Мы продолжим рассматривать другие возможности, которые принесут добавленную стоимость для акционеров компании".

Conroy Gold and Natural Resources PLC занимается разведкой и добычей золота в Ирландии и Финляндии. Компания эксплуатирует месторождение Orlock Bridge Fault Zone в массиве Longford-Down в Ирландии. Кроме того, компания работает на месторождении золота Clontibret в провинции Монахан. Conroy Gold также занимается поисками золота в Финляндии.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.