​Британские компании нефтяного машиностроения посетят Азербайджан

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В апреле текущего года представители британских компаний, специализирующихся в сфере нефтяного машиностроения, прибудут с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом заявила представитель Департамента торговли и инвестиций Великобритании Сью Витбред. По ее словам, британские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

"В октябре 2015 года в Баку состоялся Форум по сотрудничеству Великобритания-Азербайджан. В целях расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере в апреле этого года действующие в сфере нефтяного машиностроения британские компании планируют посетить Азербайджан", - отметила С.Витбред.

Напомним, что на прошедшем в Лондоне заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Великобритания-Азербайджан министр экономики Шахин Мустафаев предложил привлечь к сотрудничеству предпринимателей из других сфер экономики, британская сторона приняла предложение.