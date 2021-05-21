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Британская золотодобывающая компания раскрыла объемы продажи драгметаллов

Британская золотодобывающая компания раскрыла объемы продажи драгметаллов В 2020 финансовом году объем реализованного компанией медного концентрата составил 11 839 метрических тонн сухой массы
Промышленность
21 мая 2021 г. 12:11
Британская золотодобывающая компания раскрыла объемы продажи драгметаллов

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, объявила об объемах продаж по итогам 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, в 2020 году продано 48 650 унций в золотых слитках. Это на 5 342 унции или на 9,9% меньше, чем показатели по итогам 2019 года.

В течение прошлого года средняя цена продажи унции составляла в среднем 1 777 долларов США, что на 367 долларов или на 26% больше, чем в 2019 году.

В 2020 финансовом году объем реализованного компанией медного концентрата составил 11 839 метрических тонн сухой массы. Это на 1 558 метрических тонн или на 15,2% больше, чем показатели по итогам 2019 года. Cтоимость продаж поставок медного концентрата компанией клиенту составила 17,7 млн долларов США (без учета доли правительства Азербайджана в производстве). Это на 1 млн долларов или на 6% больше, чем в 2019 году.

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Версия на английском языке British gold mining company discloses sales of precious metals
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın qızıl hasilatçısı şirkəti satdığı qiymətli metalların həcmlərini açıqladı

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