Британская компания увеличила добычу золота в Азербайджане

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в первом полугодии увеличила добычу на 22%, до 37 349 унций в золотом эквиваленте.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании.

За отчетный период компания добыла 33 255 унций золота, 587 тонн меди, 84 785 унций серебра. Добыча золота увеличилась на 43%, меди и серебра сократилась на 0,35% и 55,6% соответственно.

Во втором квартале добыто 19 042 унции в золотом эквиваленте, что означает квартальный рост на 4% и годовой рост на 19%. Во втором квартале добыча золота увеличилась на 38% в годовом сравнении и составила 16 764 унции, добыча меди сократилась на 53,6%, до 332 тонн, серебра – на 3%, до 44 201 унции.

Во втором квартале этого года продано 10 822 унции в золотых слитках, в среднем по 1 307 долларов за унцию. В аналогичном периоде прошлого года продано 7 406 унций в золотых слитках по цене 1 258 долларов за унцию.

За отчетный период задолженность компании снизилась с 7,5 млн до 2,9 млн долларов.

В 2018 году объем добычи с гедабекских месторождений прогнозируется в объеме 78-84 тыс. унций в золотом эквиваленте. Прогноз на этот год превышает объемы прошлогодней добычи на 13%. В этом году добыча золота прогнозируется в объеме 64-70 тыс. унций, меди – 2 100-2 300 тонн.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.