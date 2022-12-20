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Британская компания просит международные организации помочь в восстановлении прав на ведение бизнеса в Карабахе

Британская компания просит международные организации помочь в восстановлении прав на ведение бизнеса в Карабахе Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обратилась с письмом к международным организациям и иностранным государствам по поводу предпринимательской деятельности компании в Карабахе и п
Промышленность
20 декабря 2022 г. 14:16
Британская компания просит международные организации помочь в восстановлении прав на ведение бизнеса в Карабахе

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обратилась с письмом к международным организациям и иностранным государствам по поводу предпринимательской деятельности компании в Карабахе и прав на добычу на месторождениях, которые в настоящее время незаконно эксплуатируются.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию. Обращение было адресовано высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, в том числе ООН, Госдепартамента США, МИД Великобритании и Евросоюза.

Согласно информации, компания обратилась к этим структурам с просьбой оказать поддержку в восстановлении законных прав бизнеса и обеспечении безопасного доступа сотрудников компании к месторождениям “Гызылбулаг” и “Демирли” и прилегающим территориям в Карабахе.

Отмечается, что в 2006 году компания Anglo Asian обращалась с аналогичными письмами к этим международным учреждениям по поводу подтверждения своего преимущества владения.

Помимо своих основных активов в Азербайджане, Anglo Asian Mining имеет юридические права на два контрактных участка в Карабахе - золоторудное месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли".

Хотя эти контрактные участки расположены в регионе, находящемся под временным контролем российских миротворцев, однако в компании заявляют, что армянские компании продолжают незаконную эксплуатацию на этих участках.

PLC “Anglo Asian Mining”, производитель золота, меди и серебра в Центральной Азии, обладает обширным производственным портфелем и добывающими активами в Азербайджане. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания произвела 64 610 унций золотого эквивалента.

В декабре 2021 года компания инвестировала 19,8 процентов в Libero Copper & Gold Corporation (Libero). Libero входит в листинг Канадской фондовой биржи (TSX Venture Exchange) и владеет или имеет возможность приобрести это право на добычу нескольких медных рудников в Северной и Южной Америке, где находятся крупнейшие в мире неосвоенные медно-молибденовые месторождения, в том числе Mokoa в Колумбии.

5 июля 2022 года парламент Азербайджана утвердил изменения в соглашение компании “Распределение доли добычи”. Эти изменения дали компании 3 дополнительные концессии общей площадью 882 квадратных километра, включая месторождение медь-профир в Карабахе. В советское время запасы месторождения оценивались в более чем 300 тысяч тонн.

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Версия на английском языке British company seeks support from int'l organizations for restoration of business rights in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Britaniya şirkəti Qarabağdakı biznes hüquqlarının bərpası üçün beynəlxalq qurumlardan dəstək istəyib

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