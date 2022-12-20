Британская компания просит международные организации помочь в восстановлении прав на ведение бизнеса в Карабахе

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обратилась с письмом к международным организациям и иностранным государствам по поводу предпринимательской деятельности компании в Карабахе и п

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обратилась с письмом к международным организациям и иностранным государствам по поводу предпринимательской деятельности компании в Карабахе и прав на добычу на месторождениях, которые в настоящее время незаконно эксплуатируются.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию. Обращение было адресовано высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, в том числе ООН, Госдепартамента США, МИД Великобритании и Евросоюза.

Согласно информации, компания обратилась к этим структурам с просьбой оказать поддержку в восстановлении законных прав бизнеса и обеспечении безопасного доступа сотрудников компании к месторождениям “Гызылбулаг” и “Демирли” и прилегающим территориям в Карабахе.

Отмечается, что в 2006 году компания Anglo Asian обращалась с аналогичными письмами к этим международным учреждениям по поводу подтверждения своего преимущества владения.

Помимо своих основных активов в Азербайджане, Anglo Asian Mining имеет юридические права на два контрактных участка в Карабахе - золоторудное месторождение "Гызылбулаг" и медно-молибденовое месторождение "Демирли".

Хотя эти контрактные участки расположены в регионе, находящемся под временным контролем российских миротворцев, однако в компании заявляют, что армянские компании продолжают незаконную эксплуатацию на этих участках.

PLC “Anglo Asian Mining”, производитель золота, меди и серебра в Центральной Азии, обладает обширным производственным портфелем и добывающими активами в Азербайджане. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания произвела 64 610 унций золотого эквивалента.

В декабре 2021 года компания инвестировала 19,8 процентов в Libero Copper & Gold Corporation (Libero). Libero входит в листинг Канадской фондовой биржи (TSX Venture Exchange) и владеет или имеет возможность приобрести это право на добычу нескольких медных рудников в Северной и Южной Америке, где находятся крупнейшие в мире неосвоенные медно-молибденовые месторождения, в том числе Mokoa в Колумбии.

5 июля 2022 года парламент Азербайджана утвердил изменения в соглашение компании “Распределение доли добычи”. Эти изменения дали компании 3 дополнительные концессии общей площадью 882 квадратных километра, включая месторождение медь-профир в Карабахе. В советское время запасы месторождения оценивались в более чем 300 тысяч тонн.