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Британская компания обнародовала прогноз добычи золота и меди на этот год

Британская компания обнародовала прогноз добычи золота и меди на этот год Добыча, по прогнозам компании, снизится в основном в 2020 году из-за истощения месторождения "Угур"
Промышленность
21 мая 2021 г. 12:35
Британская компания обнародовала прогноз добычи золота и меди на этот год

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, обнародовала прогноз добычи на 2021 год.

Как сообщает Report, согласно отчету, опубликованному компанией, в текущем году компания представит только данные о добыче из своих существующих шахт.

Сообщается, что добыча, по прогнозам компании, снизится в основном в 2020 году из-за истощения месторождения "Угур": "По этой причине компания установила цель производства в объемах 64-72 тыс. унций в золотом эквиваленте на 2021 год. Сюда входят объемы добычи золота до 54 000 унций и меди от 2 500 до 2 800 тонн".

Компания считает, что программы разведки и другие инициативы приведут к увеличению добычи в ближайшие годы.

Сообщается, что прогноз на 2021 год не включает добычу на восстановленных контрактных месторождениях. Хотя в настоящее время ситуация не ясна, у компании есть потенциал для осуществления добычи руды даже в небольших количествах на месторождении "Вежнали".

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Версия на английском языке Anglo-Asian Mining announces forecast on gold and copper productions for 2021
Версия на азербайджанском языке Britaniya şirkəti bu il üçün qızıl və mis hasilatı proqnozunu açıqladı

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