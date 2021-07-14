Британская компания назвала объем добычи драгоценных металлов в Азербайджане

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в первом полугодии произвела на контрактной территории "Гедабек" 32 171 унцию в золотом эквиваленте.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в первом полугодии произвела на контрактной территории "Гедабек" 32 171 унцию в золотом эквиваленте.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, это на 1,01% меньше, чем в первом полугодии 2020 года (32 501 унция).

В первом квартале 2021 года добыта 15 431 унция в золотом эквиваленте.

За январь-июнь этого года компанией было добыто 24 249 унций золота. Это на 12,44% меньше, чем в первом полугодии 2020 года. За первое полугодие 2020 года компания произвела 27 696 унций золота.

За первое полугодие текущего года британская компания произвела 1 333 тонны меди. Это на 10,44% больше, чем в первом полугодии 2020 года (1 207 тонн).

В течение первого полугодия этого года Anglo-Asian Mining Plc. произведена 78 931 унция серебра. Это на 34,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года. В 2020 году компания произвела в Азербайджане 58 603 унции серебра.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.