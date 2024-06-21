Британская AAM планирует добыть свыше 3 тыс. унций золота с месторождения на западе Азербайджана

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc. (ААМ), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует в 2024 году добыть с нового месторождения Гилар 3,1 тыс. унций золота.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc. (ААМ), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, планирует в 2024 году добыть с нового месторождения Гилар 3,1 тыс. унций золота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы ААМ.

«По месторождению Гилар наша цель на 2024 год –[добыча] 10 тыс. унций золотого эквивалента драгметаллов и меди. При этом, золота планируется добыть в объеме 3,1 тыс. унций, меди – 1,4 тыс. тонн и 49 тыс. унций серебра”, - отмечает компания.

По данным ААМ, на месторождение уже доставлено и введено в эксплуатацию новое горнодобывающее оборудование.

"Продолжаются работы по строительству основного транспортного тоннеля для доступа к минерализации, вентиляционного тоннеля и основного спуска. Ожидается, что доступ к минерализации Зоны 4 будет достигнут в ноябре 2024 года", - отмечает компания.

По информации золотодобытчика, Зона 4 месторождения Гилар имеет 2,4 млн тонн минерализации с содержанием меди 1,5% и золота 1,8% на тонну.

Запасы золота в Зоне 4 оцениваются в 147 тыс. унций, меди – 38 тыс. тонн. При этом, стоимость запасов золота здесь оценивается в 338 млн долларов США по цене 2300 долларов США за унцию, меди – в 358 млн долларов США по цене 9500 долларов США за тонну.

Как сообщалось ранее, Гилар - месторождение полезных ископаемых на контрактной территории Гедабек, расположенное примерно в 7 км от перерабатывающих мощностей компании. По данным компании, в этом районе присутствуют два типа минерализации: золото в кварцевых жилах и золотомедное рудообразование из гидротермальных растворов.

Гилар имеет 6,10 миллиона тонн минерализации со средним содержанием 0,88 процента. для меди и 1,30 грамма золота на тонну. Минеральные ресурсы месторождения оцениваются в 53,89 тыс. тонн меди, 255,24 тыс. унций золота и 45,72 тыс. тонны цинка.