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Британия может потерять 22 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили

Британия может потерять 22 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили Более 22 тыс. рабочих мест может быть сокращено в автомобильной индустрии Великобритании из-за масштабной переориентации отрасли на производство электромобилей.
Промышленность
28 июня 2022 г. 17:00
Британия может потерять 22 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили

Более 22 тыс. рабочих мест может быть сокращено в автомобильной индустрии Великобритании из-за масштабной переориентации отрасли на производство электромобилей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило руководство британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT) на ежегодной конференции организации в Лондоне.

Отмечается, около 15% рабочих мест в автоиндустрии — это работы, связанные со сборкой двигателей, выхлопных систем, топливных баков и других узлов бензиновых и дизельных автомобилей. И как только производство таких автомобилей будет свернуто, все эти рабочие места окажутся под угрозой.

В рамках стратегии перехода на нулевой уровень вредных выбросов Великобритания обязалась прекратить производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году. В SMMT не уточнили, сколько новых рабочих мест создаст переход на электромобили.

Между тем, по оценкам SMMT, в нынешнем году расходы индустрии на оплату электроэнергии увеличатся на 90 млн фунтов стерлингов из-за роста цен на электричество.

"Цены на электричество в Великобритании самые высокие по сравнению с любой европейской страной-производителем автомобилей и на 59% выше, чем в среднем по ЕС,— говорится в докладе SMMT.

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