Британия будет поставлять редкоземельные металлы в Японию

Британская компания Pensana, разрабатывающая в Анголе одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов, подписала меморандум с японской группой Hanwa о поставках ей своей продукции.

Британская компания Pensana, разрабатывающая в Анголе одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов, подписала меморандум с японской группой Hanwa о поставках ей своей продукции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Ecofin.

Согласно договоренности, Hanwa намерена ежегодно покупать у Pensana 20 тыс. тонн смешанного карбоната редкоземельных металлов (MREC), что составляет почти половину объема добычи, который британская компания планирует на ближайшие годы.

Отмечается, что Hanwa и Pensana также будут сотрудничать в области совместных продаж MREC на мировом рынке.

Pensana завершает в центральной части Анголы в районе города Лонгонджо строительство открытого карьера по добыче редкоземельных металлов и обогатительной фабрики. Первоначальные инвестиции в разработку месторождения достигают 217 млн долларов. Ожидается, что первая продукция поступит с них на мировой рынок в августе 2025 года.