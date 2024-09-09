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Британия будет поставлять редкоземельные металлы в Японию

Британия будет поставлять редкоземельные металлы в Японию Британская компания Pensana, разрабатывающая в Анголе одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов, подписала меморандум с японской группой Hanwa о поставках ей своей продукции.
Промышленность
9 сентября 2024 г. 19:46
Британия будет поставлять редкоземельные металлы в Японию

Британская компания Pensana, разрабатывающая в Анголе одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов, подписала меморандум с японской группой Hanwa о поставках ей своей продукции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Ecofin.

Согласно договоренности, Hanwa намерена ежегодно покупать у Pensana 20 тыс. тонн смешанного карбоната редкоземельных металлов (MREC), что составляет почти половину объема добычи, который британская компания планирует на ближайшие годы.

Отмечается, что Hanwa и Pensana также будут сотрудничать в области совместных продаж MREC на мировом рынке.

Pensana завершает в центральной части Анголы в районе города Лонгонджо строительство открытого карьера по добыче редкоземельных металлов и обогатительной фабрики. Первоначальные инвестиции в разработку месторождения достигают 217 млн долларов. Ожидается, что первая продукция поступит с них на мировой рынок в августе 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Yaponiyaya nadir torpaq metalları tədarük edəcək

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