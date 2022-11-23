Более 30 иностранных компаний приглашены для участия в приватизации ASK Textil

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики обратилась к более чем 30 иностранным компаниям с просьбой принять участие в приватизации ООО ASK Tekstil.

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики обратилась к более чем 30 иностранным компаниям с просьбой принять участие в приватизации ООО ASK Tekstil.

Как сообщает Report, об этом говорилось на медиатуре, организованном сегодня госслужбой в ASK Tekstil.

"В целях привлечения влиятельных стратегических инвесторов к приватизации предприятия были направлены обращения в иностранные компании и дпредоставлена подробная информация о предприятии", - сообщает служба.

В настоящее время начата работа с участием консалтинговой компании по определению уставного капитала предприятия, а также его рыночной (инвестиционной) стоимости.