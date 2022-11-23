О нас

Более 30 иностранных компаний приглашены для участия в приватизации ASK Textil

Более 30 иностранных компаний приглашены для участия в приватизации ASK Textil Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики обратилась к более чем 30 иностранным компаниям с просьбой принять участие в приватизации ООО ASK Tekstil.
Промышленность
23 ноября 2022 г. 12:53
Более 30 иностранных компаний приглашены для участия в приватизации ASK Textil

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики обратилась к более чем 30 иностранным компаниям с просьбой принять участие в приватизации ООО ASK Tekstil.

Как сообщает Report, об этом говорилось на медиатуре, организованном сегодня госслужбой в ASK Tekstil.

"В целях привлечения влиятельных стратегических инвесторов к приватизации предприятия были направлены обращения в иностранные компании и дпредоставлена подробная информация о предприятии", - сообщает служба.

В настоящее время начата работа с участием консалтинговой компании по определению уставного капитала предприятия, а также его рыночной (инвестиционной) стоимости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “ASK Tekstil”i özəlləşdirmək 30-dan artıq xarici şirkətə təklif olunub

Другие новости из категории

Британский производитель золота назвал объем инвестиций в новый проект в Азербайджане
Британский производитель золота назвал объем инвестиций в новый проект в Азербайджане
22 ноября 2022 г. 17:45
Определены предприятия, которые будут производить оружие и боеприпасы в Азербайджане
Определены предприятия, которые будут производить оружие и боеприпасы в Азербайджане
18 ноября 2022 г. 17:11
Госслужба зарегистрировала совместное азербайджано-германское предприятие
Госслужба зарегистрировала совместное азербайджано-германское предприятие
18 ноября 2022 г. 16:32
Производство цемента в Азербайджане выросло на 4%
Производство цемента в Азербайджане выросло на 4%
18 ноября 2022 г. 10:48
Азербайджан и Китай будут сотрудничать в области производства анодных блоков
ФотоАзербайджан и Китай будут сотрудничать в области производства анодных блоков
18 ноября 2022 г. 09:55
Производство автомобилей в Азербайджане сократилось на 14%
Производство автомобилей в Азербайджане сократилось на 14%
16 ноября 2022 г. 18:05
Производство серебра в Азербайджане выросло на 41%
Производство серебра в Азербайджане выросло на 41%
16 ноября 2022 г. 13:36
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
15 ноября 2022 г. 16:46
Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1%
Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1%
15 ноября 2022 г. 12:28
Власти Индонезии ожидают строительства завода Tesla в стране
Власти Индонезии ожидают строительства завода Tesla в стране
14 ноября 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi