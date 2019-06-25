Boeing размещает непроданные самолеты на парковке для машин сотрудников - ФОТО

Корпорация Boeing вынуждена из-за нехватки места для непроданных самолетов модели 737 MAX размещать их на парковках для машин сотрудников, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы используем ресурсы всего предприятия Boeing во время паузы в поставках 737 MAX, включая наши производственные объекты в Пьюджет-Саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк", - заявил представитель корпорации Пол Бергман.

По его словам, размещение воздушных судов на автомобильных парковках "является частью плана по управлению материально-техническими ресурсами компании".

Агентство Bloomberg сообщало, что корпорация ежемесячно тратит около 2 тысяч на обеспечение каждого самолета парковочным местом.