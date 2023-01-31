Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX

Авиастроительная корпорация Boeing планирует добавить новую производственную линию по выпуску самолетов Boeing 737 MAX на своем заводе в штате Вашингтон.

Авиастроительная корпорация Boeing планирует добавить новую производственную линию по выпуску самолетов Boeing 737 MAX на своем заводе в штате Вашингтон.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

По данным агентства, в сообщениях, разосланных сотрудникам по электронной почте главой подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэном Дилом, говорится, что "новая линия по производству Boeing 737 MAX появится на заводе корпорации в Эверетте (штат Вашингтон) в середине 2024 года" и станет четвертой для компании. Кроме того, корпорация перезапустит свою третью производственную линию Boeing 737 MAX на заводе в Рентоне в том же штате. Причины такого решения связаны с "высоким спросом на данную модель".

Ранее эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.