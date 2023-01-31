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Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX

Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX Авиастроительная корпорация Boeing планирует добавить новую производственную линию по выпуску самолетов Boeing 737 MAX на своем заводе в штате Вашингтон.
Промышленность
31 января 2023 г. 03:19
Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX

Авиастроительная корпорация Boeing планирует добавить новую производственную линию по выпуску самолетов Boeing 737 MAX на своем заводе в штате Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

По данным агентства, в сообщениях, разосланных сотрудникам по электронной почте главой подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэном Дилом, говорится, что "новая линия по производству Boeing 737 MAX появится на заводе корпорации в Эверетте (штат Вашингтон) в середине 2024 года" и станет четвертой для компании. Кроме того, корпорация перезапустит свою третью производственную линию Boeing 737 MAX на заводе в Рентоне в том же штате. Причины такого решения связаны с "высоким спросом на данную модель".

Ранее эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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