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Boeing намерена увеличить производство моделей 737 до рекордного показателя в 2025 году

Boeing намерена увеличить производство моделей 737 до рекордного показателя в 2025 году Компания Boeing планирует увеличить производство своего самого продаваемого узкофюзеляжного самолета 737 до рекордного уровня в 57 единиц к июлю 2025 года.
Промышленность
3 октября 2023 г. 07:12
Boeing намерена увеличить производство моделей 737 до рекордного показателя в 2025 году

Компания Boeing планирует увеличить производство своего самого продаваемого узкофюзеляжного самолета 737 до рекордного уровня в 57 единиц к июлю 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Агентство отмечает, что это происходит на фоне роста заказов и восстановления компании после кризиса 737 MAX.

Boeing упомянул этот план в окончательной версии своего общего графика поставок. Источник агентства сообщил, что этот график был утвержден авиапроизводителем в середине сентября.

В компании отказались официально комментировать информацию. Однако, график, который подтверждает комментарии, сделанные главой Boeing Commercial Airplanes Стэном Дилем Bloomberg TV в июне, предусматривает, что производство 737 достигнет 42 самолетов в месяц к декабрю 2023 года.

Так, ежемесячное производство 737-х, включая 737 MAX, а также более старых моделей, используемых в военной авиации, вырастет до 47,2 в июне, до 52,5 - в декабре 2024 года, и до 57,7 в июле 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Boeing” 2025-ci ildə rekord sayda 737 modeli istehsal etmək istəyir

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