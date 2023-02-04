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BMW вложит €800 млн в производство электромобилей в Мексике

BMW вложит €800 млн в производство электромобилей в Мексике Германская компания BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.
Промышленность
4 февраля 2023 г. 07:59
BMW вложит €800 млн в производство электромобилей в Мексике

Германская компания BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета La Jornada.

"Мы систематически меняем конфигурацию нашей производственной сети для того, чтобы переходить к электрической мобильности, - цитирует издание члена совета директоров BMW Милана Недельковича. - В Мексике мы инвестируем €800 млн в наш завод и создаем около 1 тыс. новых рабочих мест".

Предприятие в Сан-Луис-Потоси, где трудятся порядка 3 тыс. человек, было введено в эксплуатацию в 2019 году. Ожидается, что дополнительные крупные инвестиции позволят уже с 2027 года производить там электромобили.

В октябре 2022 года BMW сообщила о планах инвестировать $1,7 млрд в производство электромобилей в США.

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