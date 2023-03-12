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BMW разрабатывает бензиновые моторы несмотря на грядущий запрет ДВС

BMW разрабатывает бензиновые моторы несмотря на грядущий запрет ДВС Немецкий автопроизводитель BMW планирует выпускать двигатели внутреннего сгорания еще не менее 10 лет и ведет разработку новых бензиновых двигателей, которые будут устанавливаться на кроссоверы.
Промышленность
12 марта 2023 г. 04:21
BMW разрабатывает бензиновые моторы несмотря на грядущий запрет ДВС

Немецкий автопроизводитель BMW планирует выпускать двигатели внутреннего сгорания еще не менее 10 лет и ведет разработку новых бензиновых двигателей, которые будут устанавливаться на кроссоверы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на немецкие СМИ.

В частности, источники газеты Handelsblatt сообщают, что несмотря на все обязательства по внедрению автомобилей, кроссоверы BMW линейки X будут выпускаться с бензиновыми и дизельными моторами в ближайшее десятилетие. Для этого на период после 2027 года должна быть доработана платформа для автомобилей, позволяющая строить машины со всеми возможными типами привода.

Новые бензиновые двигатели планируется устанавливать на автомобили BMW X3 и X5, которые выпускаются на заводе в США.

Издание Automobilwoche отмечает, что глава BMW Оливер Ципсе ранее предостерег от слишком раннего и необдуманного отказа от ДВС и предложил считаться в этом отношении с запросами рынков разных стран.

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