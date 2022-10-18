BMW перенесет производство электрических Mini из Великобритании в Китай

Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW) намерена свернуть производство электрической версии автомобилей Mini в Великобритании в следующем году и перенести его в Китай. Это наносит серьезный удар по надеждам Великобритания на то, что она может стат

Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW) намерена свернуть производство электрической версии автомобилей Mini в Великобритании в следующем году и перенести его в Китай.

Как передает Report cо cсылкой на Times, это наносит серьезный удар по надеждам Великобритании на то, что она может стать глобальным центром производства экологически чистых автомобилей.

Предприятия, расположенные на окраине Оксфорда, прекратят работу в следующем году в рамках планов по изменению модельного ряда автопроизводителя с 2024 года, заявили в BMW. Мощности завода составляют около 40 тыс. электрических Mini в год.

Совместное предприятие BMW с китайской Great Wall Motor позволит компании выпускать хэтчбеки и небольшие внедорожники в восточном Китае, как и Mini Aceman следующего поколения с нулевым уровнем выбросов.

BMW также сообщила, что новая электрическая версия Countryman – самого большого автомобиля в модельном ряду Mini - будет производиться на заводе в Лейпциге.

Бензиновые Mini Coopers будут производиться в Оксфорде в трехдверном, пятидверном и кабриолетном вариантах для экспорта на такие рынки, как США, Япония и Ближний Восток. При этом BMW подтвердила, что сохранит производство Mini с двигателем внутреннего сгорания до 2030 года.