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BMW отзывает более 100 тыс. автомобилей из-за перегрева стартера

BMW отзывает более 100 тыс. автомобилей из-за перегрева стартера Автоконцерн BMW отзовет более 100 000 машин в США из-за проблем со стартером.
Промышленность
8 августа 2024 г. 22:09
BMW отзывает более 100 тыс. автомобилей из-за перегрева стартера

Автоконцерн BMW отзовет более 100 000 машин в США из-за проблем со стартером.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет национальной администрации безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

"Отзыв затронет 105 558 авто, среди которых седаны и кроссоверы моделей серий X5, X7, 3 и 7. BMW обновит программное обеспечение (ПО) для предотвращения перегрева стартера", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль BMW в 2023 году снизилась на 35% относительно позапрошлого года и составила 12,165 млрд евро. В I квартале 2024 года BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 года.

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