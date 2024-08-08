BMW отзывает более 100 тыс. автомобилей из-за перегрева стартера

Автоконцерн BMW отзовет более 100 000 машин в США из-за проблем со стартером.

Автоконцерн BMW отзовет более 100 000 машин в США из-за проблем со стартером.

Как передает Report , об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет национальной администрации безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

"Отзыв затронет 105 558 авто, среди которых седаны и кроссоверы моделей серий X5, X7, 3 и 7. BMW обновит программное обеспечение (ПО) для предотвращения перегрева стартера", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности компании, чистая прибыль BMW в 2023 году снизилась на 35% относительно позапрошлого года и составила 12,165 млрд евро. В I квартале 2024 года BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 года.