BMW и Mercedes проводят кадровые перестановки на фоне кризиса в автопроме

BMW AG и Mercedes-Benz Group AG проводят кадровые перестановки, чтобы справиться с падением спроса на электромобили в Европе и усилением конкуренции в Китае.

BMW AG и Mercedes-Benz Group AG проводят кадровые перестановки, чтобы справиться с падением спроса на электромобили в Европе и усилением конкуренции в Китае.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Глава китайского подразделения Mercedes Хубертус Троска уйдет на пенсию в июле 2024 года. Его место займет Оливер Тене, руководитель отдела стратегического планирования.

Трудности Mercedes на азиатском рынке, в частности, связаны с тем, что покупатели начали отдавать предпочтение местным брендам, в том числе продукции лидера сегмента - BYD Co Ltd.

BMW объявила о смене председателя наблюдательного совета. В следующем году на эту должность вступит бывший финансовый директор компании Николас Петер, который заменит Норберта Райтхофера. Решение направлено на обеспечение преемственности в управлении.

BMW, несмотря на успех в продажах, сталкивается с крупными отзывами автомобилей и необходимостью оптимизировать расходы из-за высоких затрат на рабочую силу и энергию.

С начала года акции BMW упали на 21%, Mercedes - на 10%.