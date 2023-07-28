Бизнесменов из Татарстана пригласили к деятельности в промышленных зонах Азербайджана

Бизнесменам из Татарстана предложено воспользоваться преимуществами деловой среды, созданной в ведущих промышленных зонах Азербайджана, и реализовать инвестиционные проекты. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министер

Бизнесменам из Татарстана предложено воспользоваться преимуществами деловой среды, созданной в ведущих промышленных зонах Азербайджана, и реализовать инвестиционные проекты.



Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.



Согласно информации, в Сумгайытском химическом промышленном парке состоялась встреча с заместителем министра промышленности и торговли Татарстана Германом Лернером, генеральным директором предприятия "Химград" Айратом Гиззатуллиным и делегацией из примерно 15 татарских компаний, работающих в различных сферах.



В рамках встречи были обсуждены перспективы инвестирования в промышленные парки, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были даны ответы на интересующие бизнесменов вопросы.



Затем гости ознакомились с проведенными в Сумгайытском химическом промышленном парке работами, и производственными процессами на заводах кабельного и электротехнического оборудования резидента парка - ООО STP.