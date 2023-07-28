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Бизнесменов из Татарстана пригласили к деятельности в промышленных зонах Азербайджана

Бизнесменов из Татарстана пригласили к деятельности в промышленных зонах Азербайджана Бизнесменам из Татарстана предложено воспользоваться преимуществами деловой среды, созданной в ведущих промышленных зонах Азербайджана, и реализовать инвестиционные проекты. Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министер
Промышленность
28 июля 2023 г. 11:52
Бизнесменов из Татарстана пригласили к деятельности в промышленных зонах Азербайджана

Бизнесменам из Татарстана предложено воспользоваться преимуществами деловой среды, созданной в ведущих промышленных зонах Азербайджана, и реализовать инвестиционные проекты.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в Сумгайытском химическом промышленном парке состоялась встреча с заместителем министра промышленности и торговли Татарстана Германом Лернером, генеральным директором предприятия "Химград" Айратом Гиззатуллиным и делегацией из примерно 15 татарских компаний, работающих в различных сферах.

В рамках встречи были обсуждены перспективы инвестирования в промышленные парки, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были даны ответы на интересующие бизнесменов вопросы.

Затем гости ознакомились с проведенными в Сумгайытском химическом промышленном парке работами, и производственными процессами на заводах кабельного и электротехнического оборудования резидента парка - ООО STP.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstanın iş adamları Azərbaycanın sənaye zonalarında işləməyə dəvət edilib

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