Билл Гейтс инвестировал в создание "суперкоровы"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи.

Как передает Report со ссылкой Business Insider, некоммерческая организация GALVmed из Эдинбургского университета занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

В планах проекта объединение черт европейских и африканских особей в одной корове, чтобы получить высокую производительность и выносливость в условиях повышенных температур.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.