 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Билл Гейтс инвестировал в создание "суперкоровы"

    Основатель компании выделил генетикам 40 млн долларов

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи.

    Как передает Report со ссылкой Business Insider, некоммерческая организация GALVmed из Эдинбургского университета занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота.

    В планах проекта объединение черт европейских и африканских особей в одной корове, чтобы получить высокую производительность и выносливость в условиях повышенных температур.

    "Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", - заявил Гейтс.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi