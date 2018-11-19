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    Беларусь и Азербайджан договорились о совместном производстве комбайнов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь и азербайджан договорились о совместном производстве комбайнов

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    "Рост товарооборота нас, конечно, радует. Сегодня мы проанализировали ситуацию, вчера члены правительства провели очень успешную работу - межправкомиссию. С очень хорошими результатами нам доложили, что на десятки миллионов долларов заключены контракты. Так что это хороший показатель для будущего. Мы анализируем, что было сделано, намечаем пути решения вопроса и решаем эти вопросы".

    Ильхам Алиев напомнил, что то же самое произошло и когда он с Александром Григорьевичем договорились создать сборочное производство на базе Гянджинского автомобильного завода для сборки тракторов «Беларусь». 

    "И вот как Александр Григорьевич отметил, уже более 10 тысяч тракторов, и уровень локализации из года в год растет. Это создает новые рабочие места в Азербайджане. Создало уже новую отрасль промышленности. Это потянуло за собой увеличение нашего промышленного потенциала. Это создало возможность для белорусских производителей поделиться опытом с нами, продвигать свою продукцию. И сейчас она уже выходит на рынки третьих стран".

    Глава государства также отметил, что они согласились по аналогичному подходу для производства комбайнов:

    "Мы сегодня договорились по аналогичному подходу для производства комбайнов. Как было уже отмечено, автомобили белорусские производятся в Азербайджане. Так что идет полномасштабная промышленная кооперация с очень высокой степенью эффективности".

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