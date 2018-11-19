Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь и азербайджан договорились о совместном производстве комбайнов

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Рост товарооборота нас, конечно, радует. Сегодня мы проанализировали ситуацию, вчера члены правительства провели очень успешную работу - межправкомиссию. С очень хорошими результатами нам доложили, что на десятки миллионов долларов заключены контракты. Так что это хороший показатель для будущего. Мы анализируем, что было сделано, намечаем пути решения вопроса и решаем эти вопросы".

Ильхам Алиев напомнил, что то же самое произошло и когда он с Александром Григорьевичем договорились создать сборочное производство на базе Гянджинского автомобильного завода для сборки тракторов «Беларусь».

"И вот как Александр Григорьевич отметил, уже более 10 тысяч тракторов, и уровень локализации из года в год растет. Это создает новые рабочие места в Азербайджане. Создало уже новую отрасль промышленности. Это потянуло за собой увеличение нашего промышленного потенциала. Это создало возможность для белорусских производителей поделиться опытом с нами, продвигать свою продукцию. И сейчас она уже выходит на рынки третьих стран".

Глава государства также отметил, что они согласились по аналогичному подходу для производства комбайнов:

"Мы сегодня договорились по аналогичному подходу для производства комбайнов. Как было уже отмечено, автомобили белорусские производятся в Азербайджане. Так что идет полномасштабная промышленная кооперация с очень высокой степенью эффективности".