Беларусь хочет открыть в Азербайджане совместное фармацевтическое предприятие

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Беларусь заинтересованы в расширении связей в области фармацевтики и создании совместного предприятия в этой сфере.

Как передает Report, этот вопрос обсудили в ходе сегодняшней встречи министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

На встрече Шахин Мустафаев подчеркнул, что азербайджано-белорусские отношения охватывают многие сферы экономики. Отмечено, что открытие Торгового дома Азербайджана в Минске в мае этого года дало толчок развитию связей между двумя странами, способствовало увеличению экспорта азербайджанской продукции в Беларусь.

Министр отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию фармацевтической промышленности. В стране уже создан специализирующийся в этой отрасли Пираллахинский промышленный парк, в котором ведутся работы по созданию совместных предприятий с Россией и Ираном. Белорусские компании также могут воспользоваться возможностями, созданными в промышленном парке.

В.Малашко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии связей с Азербайджаном, в том числе в области здравоохранения и фармацевтики, подготовке медицинских специалистов, создании совместных фармацевтических предприятий.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.