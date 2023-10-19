Башир Гаджиев: В Агдамском промпарке преимущество отдается производству стройматериалов

Половина Агдамского промышленного парка площадью 190 гектаров передана резидентам.

Половина Агдамского промышленного парка площадью 190 гектаров передана резидентам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев на панели, посвященной возвращению населения на освобожденные от оккупации территории, в рамках Каспийской строительной недели.

"В Агдамском промышленном парке основное преимущество отдается производству ремонтно-строительных материалов. Резиденты, которые будут здесь работать, смогут воспользоваться различными льготами", - сказал Б.Гаджиев.

Напомним, что в Агдамский промышленный парк инвестировано около 12 млн манатов. В парке насчитывается 19 резидентов и 6 нерезидентов. Эти инвесторы планируют вложить в парк более 176 млн манатов, создать свыше 1 600 постоянных рабочих мест.