Baku Steel Company осуществила проект, не имеющий аналогов в регионе ФОТО-ВИДЕО

Этот проект Baku Steel Company открыл широкие возможности для экономического развития

Этот проект Baku Steel Company открыл широкие возможности для экономического развития

ЗАО Baku Steel Company, являющееся самой большой металлургической компанией Кавказа, продолжает применение инноваций и современных технологий в производстве, чтобы внести вклад в экономику Азербайджана. На этот раз обновленная Baku Steel Company осуществила проект, не имеющий аналогов в регионе.

На установленной здесь машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) нового поколения с радиусом в 10,25 м стало возможным производство большего объема высококачественной продукции за короткое время и с незначительными потерями. На новой производственной линии уже достигнуто литье квадратных заготовок длиной в 6, 9, 12 м и шириной в 125-125 мм и 150-150 мм, а также круглых заготовок диаметром в 130-250 мм, стандартных или заказанных размеров в зависимости от марки стали. После установки вакууматорной машины в продолжение этого процесса, состав стали был очищен от неметаллических примесей, и теперь здесь станет возможно производство более качественной стали для машиностроительной, военно-оборонной, авиационной и т.п. промышленности, наряду со сталью для строительной отрасли. Литье на заводе круглых заготовок, обладающих большой плотностью, даст возможность производить трубы, стойкие к воздействию высокого глубинного давления и используемые в частности в нефтедобывающей промышленности.

Вообще ввод в эксплуатацию новой МНЛЗ окажет положительное влияние как на объем производства, так и на доходы обновленной компании, а также на дальнейшее улучшение социального положения работников. На новой машине, на кристаллизаторах, предусмотренных для круглых заготовок, установлены электромагнитные миксеры с целью увеличить дисперсность стали, получить более мелкие кристаллические крупинки и достигнуть высокого качества. Это дает стали возможность приобрести более дисперсную структуру во время литья жидкого металла в медные формы и обеспечивает высокое качество.

Также следует отметить, что если до сегодняшнего дня на нашем 3-ем производственном участке в Сумгайыте из круглой заготовки диаметром в 130 мм производилась только бесшовная труба диаметром в 114 мм, то новая МНЛЗ уже даст возможность производить весь ассортимент труб диаметром до 219 мм, а это означает почти 3-хкратное увеличение объема производства. Тем самым также возрастет общий экспортный потенциал компании. В частности, если в настоящее время BSC экспортирует 2 тысячи тонн труб в месяц, то с использованием мощности новой МНЛЗ, станет возможным увеличение этого объема в среднем до 7-9 тысяч тонн.

Следует отметить, что в настоящее время компания обладает 2 плавильными цехами с одной 60-тонной и одной 30-тонной электрическими дуговыми печами, прокатной линией для производства 3 видов продукции, одной прокатной линией для производства бесшовных труб, одной прокатной линией для производства спиралевидных шовных труб, одним мини-заводом, производящим фасонную литейную продукцию и одним кислородным заводом.

Baku Steel Company производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), квадратные и круглые заготовки, квадратные и круглые прутья, бесшовные и спиралевидные шовные трубы, а также широкий ассортимент фасонной литейной продукции. Здесь также возможен выпуск швеллеров, угольников, двутавровых балок.

Напомним, что наряду с тем, что продукция BSC пользуется высоким спросом и продается внутри страны, она также экспортировалась в Турцию, Грузию, Казахстан, Россию, Туркменистан, Испанию, Италию и другие страны.

Baku Steel Company – стальной стержень экономического развития

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