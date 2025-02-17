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Баку и Ташкент приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

Баку и Ташкент приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества.
Промышленность
17 февраля 2025 г. 21:46
Баку и Ташкент приняли дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере военно-технического сотрудничества.

Об этом Report сообщили в азербайджанском Министерстве оборонной промышленности.

В ведомстве отметили, что 17 февраля в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с директором Агентства оборонной промышленности при Минобороны Узбекистана Мансурджоном Ибодуллаевым.

На встрече обсуждались перспективы развития военно-технического сотрудничества между двумя странами, состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Стороны подписали дорожную карту о сотрудничестве между ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах" при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана и Агентством оборонной промышленности при Министерстве обороны Узбекистана.

В рамках участия в выставке В.Мустафаев также встретился с руководителями турецкой компании Makine ve Kimya Endüstrisi, эмиратской International Golden Group, сербской Jugoimport и немецкой Rheinmetall.

На встречах обсуждались возможности совместного сотрудничества в оборонной промышленности, перспективы развития связей в военно-технической сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan hərbi-texniki əməkdaşlığa dair Yol xəritəsi imzalayıb

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