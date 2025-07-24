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Баку и Бишкек обсуждают возможность строительства комбикормового завода в Кыргызстане

Баку и Бишкек обсуждают возможность строительства комбикормового завода в Кыргызстане Кыргызстан и Азербайджан обсудили возможность строительства комбикормового завода для нужд рыбной отрасли.
Промышленность
24 июля 2025 г. 13:32
Баку и Бишкек обсуждают возможность строительства комбикормового завода в Кыргызстане

Баку и Бишкек обсудили возможность строительства комбикормового завода для нужд рыбной отрасли Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи между представителями департамента рыбного хозяйства Кыргызстана и Азербайджана.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере аквакультуры, подчеркнув, что запуск завода по производству качественных кормов для рыбоводческих хозяйств станет важным шагом для развития отрасли. Участники встречи отметили, что развитие специализированной инфраструктуры позволит значительно увеличить объемы производства рыбы, повысить эффективность хозяйств и укрепить продовольственную безопасность Кыргызстана", - отмечается в информации.

По итогам встречи Департамент рыбного хозяйства выразил готовность к дальнейшему взаимодействию с азербайджанской стороной и профильными органами Кыргызстана для реализации проекта строительства завода.

В ближайшее время планируется проведение сторонами дополнительных консультаций и подготовка предложений по форматам сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Bişkek Qırğızıstanda yem zavodunun tikintisi imkanını müzakirə edir
Версия на английском языке Baku and Bishkek mull possibility of building compound feed plant in Kyrgyzstan

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