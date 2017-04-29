Azersun Holding намерен занять 20-30% фармацевтического рынка Азербайджана

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Мы намерены сдать в эксплуатацию строящийся нами фармацевтический завод в 2018 году".

Как сообщает Report, об этом сказал Саваш Узан, главный исполнительный директор исполнителя проекта - Azersun Holding.

По словам С.Узана, отечественные фармацевтические заводы будут способствовать покрытию спроса на лекарственные препараты в стране: "Помимо строящегося нами предприятия, в стране строятся еще два фармацевтических завода. Кроме того, лекарства будут импортироваться. Мы намерены занять 20-30% рынка".

Представитель Azersun также подчеркнул, что у них есть договоренность с компанией Interglass и уже сделаны заказы на тару.